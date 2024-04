video suggerito

Maestro d'asilo arrestato per abusi su quattro bambine: le vittime potrebbero essere molte di più Il maestro d'asilo è accusato di violenze sessuali nei confronti di quattro bambine di età compresa fra 4 e 5 anni. L'arresto in flagranza dopo essere stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza installate dopo alcune segnalazioni in Procura.

Sono quattro al momento le vittime accertate del maestro d'asilo arrestato ieri in flagranza dagli agenti della polizia di Milano: l'uomo, accusato ora di violenza sessuale aggravata sulle bambine, era stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza installate dagli investigatori dopo una segnalazione in Procura. Ma le piccole alunne coinvolte potrebbero essere molte più di quattro.

Nell’arco di 48 ore sono stati infatti documentati quattro episodi nell’aula della scuola materna comunale, periferia ovest della città, su bambine di cinque anni. Il timore è che questa possa essere solo la punta dell'iceberg: il caso, così, potrebbe allargarsi a macchia d'olio.

Non il primo caso. Solo pochi giorni fa è avvenuto un altro arresto per maltrattamenti di una maestra di un asilo nido: un'educatrice di 45 anni, che lavorava da diverso tempo in un asilo comunale milanese, avrebbe maltrattato dal 2022 in poi almeno 10 bambini di pochi mesi o con poco più di un anno di età. Anche per questa indagine, si sono rivelate preziose le microcamere piazzate in seguito alle segnalazioni di altre educatrici, che hanno permesso in questo modo di documentare le "violenze fisiche e psicologiche" di cui la 45enne si sarebbe resa responsabile.