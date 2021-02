in foto: Immagine di repertorio

Paura nel pomeriggio per un incidente avvenuto a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Qui in via Monteggia, la strada che conduce all'omonima frazione, un ragazzo di 18 anni in sella alla sua moto si sarebbe scontrato con un'auto. Lo scontro sarebbe avvenuto poco prima le 18 di oggi venerdì 19 febbraio. Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto sono intervenuti i soccorritori di Sos Travedona che hanno richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Fin da subito infatti le condizioni del giovane sono apparse disperate: tempestiva la corsa in codice rosso in ospedale dove risultata ancora ricoverato con una prognosi riservata.

Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco

Per far luce su quanto successo sarebbero anche intervenuti i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco di Varese. Sono tutti al lavoro ora per cercare di capire l'esatta dinamica dei fatti: i militari stanno ancora cercando di capire eventuali responsabilità dell'incidente. Ora si spera in un miglioramento delle condizioni del ragazzo. Risulterebbe invece illeso l'automobilista.

Altro scontro tra auto e moto a Milano

Altro grave scontro si è verificato nella sera di venerdì 29 gennaio a Milano. Anche in questo caso un'auto e uno scooter sono state protagoniste di un grave frontale. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto in via Merula, vicino al Naviglio grande pochi minuti prima delle 21. Secondo la ricostruzione dei fatti, il conducente dell'auto avrebbe effettuato un'improvvisa manovra, un'inversione, e il conducente dello scooter non sarebbe riuscito a evitare la vettura. L'impatto è stato particolarmente violento: il conducente dello scooter è stato sbalzato per terra, urtando con violenza. Anche in questo caso è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.