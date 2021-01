in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 29 gennaio, a Milano. Un'auto e uno scooter si sono scontrati tra loro per cause da accertare. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto in via Merula, vicino al Naviglio grande. Lo schianto si è verificato pochi minuti prima delle 21: stando alle prime ricostruzioni, il conducente dell'auto avrebbe effettuato un'improvvisa manovra, un'inversione, e il conducente dello scooter non sarebbe riuscito a evitare la vettura. L'impatto è stato particolarmente violento: il conducente dello scooter è stato sbalzato per terra, urtando con violenza.

Il conducente dello scooter ha riportato gravi traumi: soccorso in codice rosso

Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Quando i soccorritori sono intervenuti hanno però subito notato che le condizioni del ferito, un uomo di 35 anni, erano piuttosto gravi. Il codice di intervento è così passato al rosso, il più grave: l'equipaggio del 118 ha prestato le prime cure al ferito, che è stato poi caricato sull'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove versa in gravi condizioni.

Al vaglio della polizia locale la posizione dell'automobilista

Sul luogo dell'incidente, vicino a via Lodovico il Moro, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano che hanno effettuato i rilievi del caso. A loro spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista: si dovrà capire se davvero stesse effettuando un'inversione di marcia e se la stesse facendo in un punto consentito.