L’aereo di linea scortato da due caccia dell’Aeronautica che volava basso su Linate Perché un aereo di linea ha volato basso su Linate per circa un’ora scortato da due caccia dell’Aeronautica militare.

L’aereo a bassa quota. Foto: Fanpage.it

Nel pomeriggio di ieri un aereo della compagnia ITA Airways ha attirato su di sé l'attenzione dei milanesi per essere "scortato" per circa un'ora da due caccia dell'Aeronautica militare. Il volo, apparentemente di linea, procedeva a bassa quota seguendo una traiettoria ovale, avanti e indietro sullo spazio aereo di Milano Linate. Molti si sono chiesti se ci fosse un'emergenza in corso, chiamando a ripetizione i centrali di SEA (che gestisce lo scalo) e chiedendo alle forze dell'ordine. La spiegazione, però, fortunatamente non ha nulla a che vedere con la sicurezza.

Perché un aereo di linea volava basso su Linate

Contattata da Fanpage.it, SEA ha fatto sapere che la scorta dei caccia al volo di linea di ITA, altro non era che un esercitazione in vista del GranPremio di Monza di Formula 1 in programma questo weekend. Sembra infatti che per l'occasione del centesimo gp all'Autodromo brianzolo, nei cieli della Lombardia voleranno le frecce tricolori affiancate dal medesimo aereo ITA che ieri si stava esercitando. La stessa versione è stata fornita a MonzaToday, confermata anche dall'Aeronautica militare. Spiegato il motivo per cui un aereo di linea volava così basso per così tanto tempo, i cittadini hanno tirato un sospiro di sollievo, forse memori anche di quanto accaduto il giorno prima per un volo da Milano Malpensa diretto a Palermo.

Due caccia Eurofighter scortano un volo Milano-Palermo

In quell'occasione, due caccia Eurofighter si sono alzati in volo dopo che l'Airbus 319 aveva perso i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo. Una volta che i due aerei militari stavano approcciando il volo di linea, quest'ultimo è riuscito a riprendere le comunicazioni radio. I caccia hanno quindi scortato il velivolo per un altro tratto salvo poi rientrare in Sicilia e atterrare.