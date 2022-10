Cade un aereo in un campo del Mantovano: un morto e tre feriti Nel pomeriggio di oggi domenica 2 ottobre un piccolo aereo è precipitato con a bordo due uomini e due donne: per uno di loro non c’è stato più nulla da fare.

A cura di Giorgia Venturini

(Repertorio)

Tragedia a Curtatone, in provincia di Mantova. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi domenica 2 ottobre: un piccolo aereo è precipitato con a bordo due uomini e due donne. Come riporta La Gazzetta di Mantova, per uno di loro non c'è stato più nulla da fare: è morto sul colpo. Feriti invece gli altri tre passeggeri.

Dalle prime informazioni avevano noleggiato l'aereo in giornata all’aviosuperficie di Ponte Ventuno. Stavano rientrando quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel campo del Mantovano.