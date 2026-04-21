milano
video suggerito
video suggerito

Aereo ultraleggero precipita a Brebbia nel Varesotto, ferito il pilota: indagini in corso

Un aereo ultraleggero è precipitato in un prato nei pressi di Brebbia (Varese). Nello schianto è rimasto ferito il pilota 69enne che è stato trasportato in ospedale a bordo dell’elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Ultraleggero precipitato (immagine di repertorio)
Ultraleggero precipitato (immagine di repertorio)

Un aereo ultraleggero è precipitato in un prato nei pressi di Brebbia, un piccolo comune in provincia di Varese. Nello schianto è rimasto ferito il pilota, un uomo di 69 anni, che è stato ricoverato in ospedale, ma non in apparente pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.

L'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di ieri pomeriggio.

In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle 14:47 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese.

Leggi anche
Scontro violento due auto a Varese, gravissimo un 35enne: trasportato d'urgenza in ospedale

La dinamica dello schianto

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico 7 di via per Cadrezzate (Varese) quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute – un ultraleggero è precipitato in un prato che stava sorvolando.

Stando a quanto riferito, dopo il violento impatto con il terreno, l'aereo si sarebbe ribaltato, spezzandosi la coda. Fortunatamente lo schianto è avvenuto in una zona distante dall'abitato del paese e, per questo motivo, non ci sarebbero altri feriti oltre al pilota. Quest'ultimo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Varese a bordo dell'elisoccorso.

Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Omicidio
a Pavia
"Dateci le vostre pizze": la lite e i colpi mortali con cacciavite dati a Gabriele Vaccaro, ucciso a Pavia
Tre giovani portati in Questura: fermato un 17enne
Ucciso in un parcheggio dopo una serata con gli amici
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views