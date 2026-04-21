Aereo ultraleggero precipita a Brebbia nel Varesotto, ferito il pilota: indagini in corso

Un aereo ultraleggero è precipitato in un prato nei pressi di Brebbia (Varese). Nello schianto è rimasto ferito il pilota 69enne che è stato trasportato in ospedale a bordo dell’elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.

Ultraleggero precipitato (immagine di repertorio)

Un aereo ultraleggero è precipitato in un prato nei pressi di Brebbia, un piccolo comune in provincia di Varese. Nello schianto è rimasto ferito il pilota, un uomo di 69 anni, che è stato ricoverato in ospedale, ma non in apparente pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.

L'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di ieri pomeriggio.

In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle 14:47 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese.

La dinamica dello schianto

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati all'altezza del civico 7 di via per Cadrezzate (Varese) quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute – un ultraleggero è precipitato in un prato che stava sorvolando.

Stando a quanto riferito, dopo il violento impatto con il terreno, l'aereo si sarebbe ribaltato, spezzandosi la coda. Fortunatamente lo schianto è avvenuto in una zona distante dall'abitato del paese e, per questo motivo, non ci sarebbero altri feriti oltre al pilota. Quest'ultimo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Varese a bordo dell'elisoccorso.

Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.