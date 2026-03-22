Vola con l’ultraleggero rimesso a nuovo, ma il motore perde potenza e precipita in un campo: ferito il pilota

Un 71enne è precipitato con l’ultraleggero nelle campagne bresciane nel pomeriggio del 21 marzo. L’uomo aveva appena ristrutturato il velivolo, ma il motore avrebbe perso potenza facendolo cadere. Non è in pericolo di vita.

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Un ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 21 marzo, in un terreno agricolo nella campagna di Calvisano (in provincia di Brescia). Alla guida c'era un 71enne, il quale era decollato solo pochi minuti prima da un campo volo lì vicino. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Desenzano, il velivolo era fermo da anni e l'uomo stava provando a ristrutturarlo. Il motore, però, avrebbe perso potenza, facendolo precipitare. Soccorso dal personale sanitario, il 71enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo per un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato poco prima delle 15 del 21 marzo. Il 71enne, un italiano residente a Bariano (in provincia di Bergamo), aveva usato la pista della scuola volo La Zappaglia per decollare con il suo ultraleggero appena sistemato. L'uomo, appassionato di meccanica, avrebbe provato a rimetterlo in funzione dopo anni di attività, ma dopo poche centinaia di metri di volo il mezzo ha iniziato a perdere quota. L'ultraleggero è precipitato in un campo di Calvisano quando si trovava a circa 20 metri d'altezza dal suolo.

L'impatto è stato violento e doppio. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato subito sul posto i soccorritori, anche con l'elisoccorso, e il personale sanitario lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia. Il 71enne avrebbe riportato un trauma cranico, ma pare sia rimasto sempre sveglio e vigile e non sarebbe considerato in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere l'area in sicurezza e i carabinieri per i vari accertamenti del caso. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.