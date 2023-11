Ladri entrano in casa ma rubano solo l’argenteria: era la decima rapina in quella villetta Una famiglia di Arcene (Bergamo) ha subito lunedì 20 novembre il decimo furto in pochi anni. I ladri, questa volta, hanno potuto portare via solo l’argenteria: “Ormai ci hanno già preso tutto”.

Alle 17:30 di lunedì 20 novembre è scattato l'allarme di una villetta di via Verdi ad Arcene, in provincia di Bergamo. Alcuni ladri erano entrati in casa per svuotarla e all'arrivo dei padroni di casa, avvertiti dal messaggio automatico inviato dal sistema antifurto, erano già spariti. Da quello che è stato possibile ricostruire dalla confusione lasciata in giro, i malviventi hanno rovistato ovunque senza, però, trovare nulla di valore da portare via. L'unica cosa che mancava era l'argenteria della sala da pranzo: "È perché ormai ci hanno già preso tutto", ha dichiarato la padrona di casa commentando quella che è diventata la decima rapina subita in pochi anni.

Il decimo colpo e l'argenteria sparita

A raccontare la storia di Rossana Vaglietti e della sua famiglia è L'Eco di Bergamo, che fornisce anche una descrizione di come si sarebbe svolto questo ultimo colpo. I ladri, non è ancora chiaro quanti fossero ma è più che probabile che erano almeno due vista la velocità con la quale hanno agito, hanno sfondato una porta a vetri della villetta che si affaccia sul giardino e sono entrati.

Una volta fatta irruzione nell'abitazione, hanno rovistato in tutte le camere e frugato in ogni cassetto, compresi quelli della camera della figlia 11enne di Vaglietti. Quando la 57enne e suo marito sono tornati dal lavoro, allertati dal messaggio automatico inviatogli dal sistema antifurto, dei ladri non c'era più traccia. L'unica cosa che mancava era l'argenteria della sala da pranzo.

"L'assicurazione non accetterà più un nuovo contratto"

Tutto ciò che aveva di valore quella famiglia le era stato già rubato nel corso degli ultimi anni, nei quali hanno subito dieci rapine. La villetta si trova in una zona residenziale di Arcene dove altre abitazioni hanno subito furti recentemente. Il colpo più pesante da digerire per la famiglia di Vaglietti risale al 18 novembre di due anni fa, quando alcuni malviventi entrati in casa sono riusciti a trovare la cassaforte e a rubarne il contenuto aprendola a metà.

"L'assicurazione non accetterà più un nuovo contratto ed è già la seconda", ha commentato la 57enne in un'intervista, "ho già messo tutti i sistemi di allarme possibile e sbarrato tutti gli ingressi tranne due porte finestre, ma non voglio farlo perché non sono io che devo vivere in galera, bensì i ladri".