Vanno al funerale della madre e i ladri gli svaligiano casa: “Hanno approfittato del nostro dolore” In provincia di Bergamo i ladri approfittano del funerale di una donna per entrare nella casa dove viveva con la famiglia e svaligiarla. “Hanno approfittato del nostro momento di dolore”, raccontano.

Nel primo pomeriggio di lunedì 11 dicembre Ornella Contini e la sua famiglia sono usciti di casa per andare al funerale della madre, che abitava al piano di sotto in una villetta familiare a Cividate, in provincia di Bergamo. Quando sono rientrati hanno trovato la casa svaligiata. "Ci sentiamo delusi, svuotati. Quanto accaduto è davvero brutto. Non certo per quanto ci hanno rubato. Ma per il fatto di aver approfittato del nostro momento di dolore. Sicuramente non è stata una coincidenza", racconta la donna.

Il funerale della mamma di Ornella Contini è iniziato alle 14,30 e loro sono rientrati a casa intorno alle 16,30, ma due ore sono bastate ai ladri per mettere a soqquadro le due abitazioni: quella della defunta, al piano terra, e quella al primo piano dove vive la donna con la sua famiglia. I malviventi sarebbero entrati da una finestra rimasta leggermente aperta e, da lì, si sarebbero poi mossi indisturbati per tutta la villetta.

"Quando siamo tornati dal funerale abbiamo trovato nelle camere cassetti aperti e vestiti all’aria. È il primo furto che abbiamo subìto. Forse è per questo motivo che siamo rimasti molto impressionati. Ora facciamo fatica a dormire: ogni volta che sentiamo un rumore ci alziamo per controllare", racconta la signora contini al quotidiano locale L'eco di Bergamo. Ma quello che ha sconvolto più di tutto la famiglia, già provata dalla perdita dell'anziana madre, è proprio la concomitanza con la cerimonia funebre.

"Forse – aggiunge la donna – si erano preparati leggendo il necrologio e, magari, sono pure venuti alla camera ardente per studiare la casa. Anche se ciò mi sembrerebbero strano: non siamo certo una famiglia benestante". Approfittare del momento del funerale, sapendo che in casa difficilmente resterà qualcuno, potrebbe quindi essere una nuova tecnica dei ladri, pronti a tutto pur di raggiungere il loro obiettivo criminale.