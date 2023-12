Il parroco celebra la Messa di Natale e i ladri gli svaligiano casa: rubate le offerte dei fedeli In provincia di Brescia i ladri hanno approfittato della Messa di Natale per svaligiare la casa del parrocco: rubati oltre 2mila euro di offerte dei fedeli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A Roccafranca, in provincia di Brescia, alcuni malviventi hanno approfittato della Messa di Natale per introdursi nella canonica e derubare il parroco. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso don Gianluca Pellini: "È come se i ladri, entrando nella casa del prete, fossero entrati nella casa di ciascun membro della comunità. Nella canonica sono conservate le confidenze, le lettere di chi soffre".

Don Gianluca Pellini stava celebrando la Messa di Natale e i ladri, sapendo di non trovare nessuno, si sono intrufolati all'interno della sua abitazione, attigua alla chiesa, e dopo aver messo tutto a soqquadro sono scappati con circa duemila euro. Il ricavato delle offerte dei fedeli in questo periodo di festa. Per questo, secondo il sindaco di Roccafranca, questo furto deve essere confidato un danno a tutta la comunità cristiana.

"Il parroco si è reso conto che qualcosa non andava quando ha trovato chiusa a chiave la porta che collega la chiesa parrocchiale alla canonica. Poi una volta in casa, si è reso conto di quello che era successo", ha spiegato il sindaco Marco Franzelli al Giornale di Brescia.

Ovviamente il furto è stato subito denunciato ai Carabinieri, che hanno avviato un'indagine per individuare i ladri. Al momento si sa soltanto che sono passati dalla porta sul retro. Per questo ora i militari visioneranno le telecamere di sorveglianza della zona.