Finanziere in pensione sorprende i ladri a casa e spara: un ferito Un anziano di 85 anni, un ex finanziere, ha sorpreso i ladri in casa sua a Bergamo: ha sparato a uno dei due che è finito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 27 aprile, un anziano di 85 anni ha sperato ad alcuni ladri che ha sorpreso nella sua abitazione a Longuelo, quartiere periferico di Bergamo. Un uomo, un 26enne, è rimasto ferito. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'85enne sarebbe un finanziere in pensione. Intorno alle 21.30 è rientrato a casa e ha trovato due ladri: ha preso una pistola e ha sparato contro loro. Un ragazzo di 26 anni di origine albanese è rimasto ferito. Sono state chiamate le forze dell'ordine e i medici e i paramedici del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Gli investigatori lo hanno fermato e affidato alle cure degli operatori che lo hanno portato in ospedale: è stato sfiorato al collo da un proiettile, ma non è in gravi condizioni. È stato infatti dimesso subito. Lo hanno quindi arrestato: lo hanno accusato di rapina aggravata. Il complice invece è scappato: gli agenti della Questura sono sulle sue tracce. Dagli approfondimenti è emerso che l'arma dell'ex finanziere era regolarmente detenuta.