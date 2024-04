video suggerito

Marito e moglie sequestrati in casa da una banda di ladri: rubati contanti e gioielli per 40mila euro Marito e moglie sono stati sequestrati in casa nella Bergamasca e minacciati da una banda di ladri. I malviventi sono riusciti a farsi aprire la cassaforte e a fuggire con 40mila euro di bottino.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una banda ha messo a segno una rapina in una villa del quartiere Cappuccini a Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo) nella serata di giovedì 18 aprile. Stando a quanto emerso dalle prime indagini, si tratterebbe di un commando organizzato che probabilmente ha studiato per giorni le abitudini della famiglia Cilisto riuscendo a immobilizzare i coniugi e a farsi aprire la cassaforte. Il gruppo, composto da almeno quattro persone, è riuscito a fuggire portando via un bottino da circa 40mila euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri che, dopo aver eseguito i rilievi, hanno acquisito le registrazione delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i malviventi.

La rapina e il bottino da 40mila euro

Il colpo è avvenuto intorno alle 21 del 18 aprile. La banda probabilmente era a conoscenza del fatto che il bar Mickey Mouse di via Dante Alighieri chiude alle 20 e che quella zona della città è poco frequentata nelle ore serali. Quando Bruno Cilisto e la moglie, che gestiscono un’attività specializzata nel recupero dei rifiuti ferrosi, sono rientrati nella villetta, in tre hanno sfruttato l'apertura del cancello per entrare nel perimetro dell'abitazione mentre un quarto si sarebbe appostato all'esterno per fare da palo.

Usciti dall'auto, i coniugi sono stati presi in ostaggio dai rapinatori, con il volto coperto da un passamontagna e con i guanti alle mani. Portati in casa, Bruno Cilisto sarebbe stato legato a una sedia, mentre la moglie minacciata con alcuni cacciavite. Alla fine, la donna avrebbe accompagnato la banda alla cassaforte e gliel'ha aperta: all'interno c'erano contanti, orologi e gioielli dal valore pari a circa 40mila euro.

La fuga e le indagini

Una volta preso tutto quello che potevano, i quattro sono fuggiti dall'abitazione minacciando i coniugi di non dare l'allarme. Rimasti soli, i Cilisto hanno telefonato ai figli che a loro volta hanno chiamato il 112.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri. I militari si sono occupati dei primi rilievi e ora si attendono risultati dalle analisi dai filmati delle telecamere di sorveglianza. L'obiettivo è identificare i rapinatori, ma anche ricostruire il percorso che li ha portati alla villetta dei Cilisto.