Presa la banda armata del “colpo perfetto” da un milione di euro: arrestate 12 persone a Milano Dopo tre anni è stata sgominata la banda armata che nel novembre del 2021 aveva portato via gioielli per un milione di euro da un laboratorio in via Assad a Milano: stavano pianificando un altro colpo. Il covo era in viale Romagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avevano messo a segno il colpo perfetto: un milione di euro tra gioielli preziosi e lingotti d'oro, rubati nel laboratorio orafo milanese di via Assab nel novembre del 2021. Oggi, dopo tre anni, gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno arrestato dodici persone di nazionalità italiana, età compresa tra i 40 e i 67 anni, con vari precedenti penali alle spalle.

Sono accusate di detenzione di armi e munizioni, detenzione e ricettazione di divise delle forze dell’ordine di provenienza illecita, detenzione di sostanze stupefacenti: Per dieci indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per due di essi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La lunga attività investigativa della Squadra Mobile è stata avviata successivamente alla rapina consumata il 4 novembre 2021 proprio ai danni della gioielleria di via Assab: qui cinque individui, armati di pistola e coperti da un passamontagna, si erano impossessati di lavorati e semilavorati in oro e palladio, oltre ad altro materiale prezioso, per un valore stimato pari a circa un milione di euro.

Leggi anche Il video della tentata rapina in banca da 300mila euro: il colpo sventato dalla donna delle pulizie

Ma non solo. Stando alle indagini, è emerso che l'organizzazione criminale stava per entrare di nuovo in azione: aveva pianificato un altro colpo in provincia di Varese. Nel novembre del 2022, inoltre, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato l’appartamento in viale Romagna a Milano, in uso a due insospettabili, utilizzato dal gruppo criminale per nascondere armi, munizioni e le uniformi delle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati un fucile a pompa cal. 12 Franchi, una pistola cal. 22 Browning, entrambi provento di furto, una pistola cal. 7,65 Beretta con matricola abrasa e munizionamento compatibile con le citate armi. Sempre presso lo stesso luogo è stato rinvenuto un kg circa di cocaina, suddiviso in buste, alcune divise ed un distintivo della Guardia di Finanza, nonché divise di corrieri espressi.