video suggerito

Bombe carta, proiettili e droga in un appartamento a Milano: arrestati due uomini Due uomini sono stati arrestati per spaccio di droga. Uno dei due è anche indagato per detenzione abusiva di armi: nella sua casa sono state trovate due bombe carta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il materiale trovato nell'appartamento di Milano (foto della Polizia)

Verso le 5 di mattina di mercoledì 1 maggio, gli agenti del commissariato di Greco-Turro (Milano) hanno trovato cartucce, proiettili e due bombe carta in un appartamento a Segrate. Nell'abitazione vive un uomo di 40 anni italiano che, al momento del fermo, era in compagnia di un altro uomo, un 38enne di origine polacca. Entrambi erano in possesso di droga. Arrestati per spaccio, il 40enne è anche indagato per detenzione abusiva di armi o munizionamento dei due artifizi pirotecnici, come si legge in una nota pubblicata dalla Questura di Milano.

L'arresto dei due uomini nella notte del 1º maggio

Nella mattina del 1 maggio, alcuni agenti della polizia hanno notato una ragazza camminare su viale Monza, in zona Precotto a Milano. Era già nota alle forze dell'ordine per spaccio di stupefacenti e risultava avere l'obbligo di firma. Si stavano avvicinando alla donna quando hanno notato due uomini che cercavano di nascondersi ed eludere il controllo.

Una volta fermati i due sono risultati entrambi con precedenti. Dopo la perquisizione, poi, sono stati trovati in possesso di cocaina e Mdpv, una droga sintetica conosciuta come "super coke", di denaro contante e materiale per il confezionamento. La ragazza, invece, è risultata "pulita" ed estranea ai fatti.

Leggi anche Un drone per portare droga e cellulari dentro al carcere di Bergamo: arrestati tre uomini

Il ritrovamento di cartucce, proiettili e bombe carta

Insospettiti dai due individui, i poliziotti hanno deciso di perquisire l'appartamento del 40enne a Segrate. Qui, hanno trovato 45 cartucce calibro 12, tre proiettili (uno 9×21 e due calibro 7,65) e due bombe carta. Per questo motivo, sul luogo sono intervenuti anche gli artificieri della Polizia di Stato.

Al termine degli accertamenti, sia il 40enne sia il 38enne sono stati arrestati per spaccio di droga. Mentre solo il primo è stato indagato per detenzione abusiva di armi o munizionamento dei due artifizi pirotecnici, dato il materiale pericoloso ritrovato nel suo appartamento.