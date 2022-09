La scaletta del concerto di Paolo Nutini a Milano 2022: l’ordine delle canzoni al Fabrique Questa sera, venerdì 30 settembre, Paolo Nutini suonerà live al Fabrique di Milano. Ecco la scaletta del concerto del cantautore.

Il tanto atteso ritorno in Italia di Paolo Nutini, che mancava dal Belpaese da otto anni, ha mandato i fan in visibilio. Il suo tour tricolore ha già collezionato una serie di sold out che stasera, venerdì 30 settembre, si arricchirà di un nuovo tutto esaurito al Fabrique di Milano dove si esibirà anche con alcuni brani del suo nuovo album Last Night in the Bittersweet.

L'ordine delle canzoni al concerto di Paolo Nutini al Fabrique di Milano 2022

Il Fabrique, che durante l'estate si è occupato del Milano Summer Festival, degli I-Days e del Milano Rocks, con centinaia di migliaia di presenze di fan per i concerti che si sono svolti tra Ippodromo La Maura e Ippodromo Snai San Siro, ospiterà stasera Paolo Nutini.

L'evento, come prevedibile, è andato in sold out in pochissimo tempo. Gli oltre tremila fan che attendono l'esibizione del cantautore potranno ascoltare brani come Radio, Abigail e Candy. Ecco di seguito la scaletta del concerto di Paolo Nutini al Fabrique di Milano.

Afterneath

Lose It

Scream (Funk My Life Up)

Desperation

Acid Eyes

Stranded Words (Interlude)

Radio

Abigail

Coming Up Easy

Cherry Blossom

Petrified in Love

Pencil Full of Lead

Jenny Don't Be Hasty

Take Me Take Mine

Candy

Everywhere

Through the Echoes

Iron Sky

Shine a Light

Writer

Paolo Nutini a Fanpage.it: "Ho superato momenti difficili, oggi sono felice"

In una recente intervista concessa a Fanpage.it, Paolo Nutini ha parlato del suo ritorno in Italia dicendo che "c'è sempre quel piccolo elemento di pressione che deriva dal fare qualsiasi cosa. Ma proprio qualsiasi cosa. Soprattutto se ti trovi in un momento di pubblicazione di un album che doni ad altre persone affinché lo ascoltino. Per questo è normale che ci sia sempre un po' di nervosismo e pressione".