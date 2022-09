La scaletta del concerto di Anastacia a Milano: le canzoni del tour I’m Outta Lockdown 2022 Appuntamento a stasera al Teatro degli Arcimboldi di Milano con il concerto di Anastacia. Ecco scaletta e informazioni sull’I’m Outta Lockdown Tour.

Concerto delle grandi occasioni questa sera, mercoledì 21 settembre, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dove Anastacia farà tappa per il suo I'm Outta Lockdown World Tour. Il live, fissato per le 21, è andato in sold out in pochissimo tempo. La cantante nativa di Chicago ha cominciato la tournée lo scorso 8 giugno a Lisbona e lo concluderà il prossimo 15 novembre a Glasgow. Nel mezzo, ben cinque concerti italiani. In scaletta presenti tutti i brani più celebri, tra cui Left Outside Alone, e qualche cover realizzata recentemente come Sweet Child o’ Mine e Best Of You.

La scaletta del concerto di Anastacia a Milano stasera

Come annunciato, nella scaletta di stasera di Anastacia al Teatro degli Arcimboldi di Milano sono presenti le hit più famose dell'artista americana. Ufficialmente, però, non risulta esserci I Belong To You, realizzato in collaborazione con Eros Ramazzotti. I fan italiani sperano ugualmente che Anastacia li sorprenda con un piccolo regalo, anche accennandone il ritornello. Ecco di seguito la scaletta del concerto di stasera agli Arcimboldi.

Not That Kind

Freak of Nature

Paid My Dues

Cowboys & Kisses

Overdue Goodbye

One Day in Your Life

Sick and Tired

Why’d You Lie to Me

Made for Lovin’ You

You’ll Never Be Alone

Everything Burns

Who’s Gonna Stop the Rain

Sweet Child o’ Mine (Guns N’ Roses cover)

Best of You (Foo Fighters cover)

Stupid Little Things

Welcome to My Truth

Left Outside Alone

I’m Outta Love

Il tour mondiale di Anastacia: le altre date italiane

Oltre a quello di stasera a Milano, Anastacia canterà domani al Teatro Brancaccio di Roma, il 24 settembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 26 al Teatro Verdi di Firenze e il 27 al PalaBassano di Bassano del Grappa.