Concerto di Martin Garrix e Ghali il 10 settembre 2022 a Milano: la scaletta delle canzoni Stasera all’Ippodromo Snai San Siro di Milano i concerti di Ghali e Martin Garrix. Ecco la scaletta, gli orari di uscita e le info utili.

Secondo appuntamento del Milano Rocks 2022. Questa sera, sabato 10 settembre, all'Ippodromo Snai San Siro di Milano saliranno sul palco due pesi massima della musica: Martin Garrix e Ghali. Il dj olandese porterà sul palco dell'Ippodromo hit come Animals e Scared to be lonely, mentre il rapper di Baggio non potrà esimersi dal cantare i suoi cavalli di battaglia come Boogieman e Happy days.

Per tutti coloro i quali hanno comprato i concerti di Ghali al Fabrique di Milano per l'8, il 9 e il 10 maggio 2020, successivamente posticipati ad ottobre dello stesso anno e poi annullati, i ticket resteranno validi usufruendo anche di uno sconto di sei euro. L'apertura delle porte è fissata alle 17. Alle 17.30 suonano i Room9, alle 18.20 Justin Milo. Ghali salirà sul palco dalle 19.30 mentre Martin Garrix inizierà il suo show a partire dalle 21.45.

L'ordine delle canzoni in scaletta per il concerto di Ghali a Milano

Per quanto riguarda lo show di Ghali, ecco la possibile scaletta e l'ordine dei brani portati dal rapper di Baggio:

Boogieman

Good Times

Barcellona

Bayna

Fortuna

Walo

Pare

Wallah

Lacrime

Ca**o mene

Wily wily

Ora d’aria

Freestyle Salvini

Ricchi dentro

Marijuana

Boulevard

Come Milano / Milano

Dende

Happy days

Ne è valsa la pena

Peace & love

Zingarello

Vida

Liberté

Habibi

Cara Italia

Al contrario, non si hanno informazioni sulla scaletta dei brani di Martin Garrix che darà vita ad un dj set facendo esplodere l'area del Milano Rocks. I ventimila spettatori attesi per la serata trasformeranno l'Ippodromo Snai San Siro in una discoteca a cielo aperto.