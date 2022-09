La scaletta del concerto di Blanco a Milano 2022: l’ordine delle canzoni il 16 e 17 settembre Stasera e domani, venerdì 16 e sabato 17 settembre, Blanco chiude il Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai San Siro. Di seguito la scaletta del doppio show.

Settantamila persone in due giorni. Questi i numeri che servono (e soprattutto bastano) per descrivere il successo di Blanco. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, e un tour estivo andato in sold out ovunque in poco meno di mezzora, il cantante bresciano si appresta a sbarcare nuovamente a Milano.

Questa volta, l'occasione è la chiusura del Milano Summer Festival. Questa sera, venerdì 16, e domani, sabato 17 settembre, Blanchitobebe radunerà 35.000 persone a data per salutare l'estate sulle note del Blu Celeste Tour all'Ippodromo Snai San Siro. Sul palco con Blanco potrebbe salire Mahmood in occasione di Brividi e Sfera Ebbasta per Mi fai impazzire.

La scaletta al concerto di Blanco all'Ippodromo Snai San Siro

Non è ancora chiaro se Blanco rispetterà la scaletta offerta durante la prima parte del tour, quella tenutasi nei principali palazzetti italiani, od opererà un riallestimento dell'ordine di uscita dei brani (con quest'ultima ipotesi maggiormente quotata). Quel che è certo è che Blanco, che all'attivo ha un solo album ufficiale e svariati featuring, dovrebbe portare tutte le canzoni (o quasi) del suo repertorio. Presenti, quindi, Notti in bianco, Blu celeste, Nostalgia e Paraocchi. Non è da escludere, però, qualche sorpresa. Di seguito la scaletta utilizzata dal Blanco nella prima parte del tour, tenutasi indoor.

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttana

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra

Brividi

Notti in bianco

Chi è Paulo, l'artista che apre il concerto di Blanco il 16 settembre

Ad aprire a Blanco, nella serata di oggi venerdì 16 settembre, ci sarà Paulo. Il giovane artista di Sugar Music, originario anch'egli di Calvagese della Riviera, paese di provenienza di Blanchito, scalderà il pubblico in attesa che il collega salga sul palco. Paulo, classe 2002, è salito alla ribalta con i brani Cielo Drive e Voglia. Recentemente è stato scelto da Fedez per far parte del cast di Love Mi, il concerto di beneficienza tenutosi in piazza Duomo a Milano lo scorso 28 giugno.