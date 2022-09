La scaletta del concerto di Louis Tomlinson a Milano il 3 settembre: l’ordine delle canzoni Louis Tomlison chiude il suo world tour questa sera, sabato 3 settembre, all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Appuntamento alle 21, apertura porte alle 17. La scaletta del concerto.

Questa sera, sabato 3 settembre, all'Ippodromo Snai San Siro di Milano si terrà l'attesissimo concerto di Louis Tomlison. Il live dell'ex One Direction fa parte della ricchissima rassegna offerta quest'anno dal Milano Summer Festival ed è l'unico insieme alla doppia data di Blanco ad essere andato in sold out. Attese, infatti, circa 35.000 persone.

Quella di stasera è l'ultima data del world tour di Tomlison che ha toccato ogni angolo del globo: dall'Europa agli Stati Uniti fino al Sud America per un totale di oltre mezzo milione di biglietti venduti e decine di sold out. Le porte saranno aperte dalle 17. Alle 20 sul palco The Snuts apriranno le danze, mentre alle 21 è fissato l'inizio del concerto dell'ex One Direction. L'ingresso sarà posto su via Diomede, di fronte al Lido. I biglietti saranno nominali e potrebbero essere controllati, con un documento di identità, sia all'ingresso che in qualsiasi momento durante l'esibizione.

Di seguito la scaletta del concerto di Louis Tomlison per la data conclusiva del suo World Tour all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Presenti, ovviamente, le sue più celebri hit: da We made it a Kill my mind passando per Only the brave.

