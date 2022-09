La scaletta dei concerti di Marracash a Milano a settembre 2022: l’ordine delle canzoni A partire da stasera, martedì 13 settembre, e per altre quattro date, Marracash canterà live al Mediolanum Forum di Assago. Ecco scaletta e possibili ospiti delle sei serate.

Ok, il tempo di attesa è stato lungo per tutti. Qualcuno ha avuto margine prima, qualcuno dopo, ma tutti gli artisti hanno patito in egual misura lo stop forzato causa Covid. Tutti, tranne uno. Uno di loro lo ha sofferto di più, ha vissuto un boom inatteso e finalmente arrivato per consacrarlo nel panorama musicale italiano dopo anni di carriera ad altissimi livelli.

E proprio quando stava per realizzare il sogno di esibirsi in live da migliaia di persone, la pandemia lo ha recluso in casa. Il che, da un lato, è stato positivo perché è nato "Noi, loro, gli altri", ma dall'altro l'attesa di salire su quei palchi delle arene italiane andate rapidamente in sold out lo ha consumato. E con lui anche i suoi fan. Ora è giunto il momento di riprendersi davvero tutto quello che gli appartiene.

Foto: Andrea Bianchera

A partire da stasera, mercoledì 13 settembre, e per un totale di sei date (14, 16, 18, 20 e 21 settembre le altre), Marracash si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, a due passi da casa sua. Milano è indubbiamente la tappa più attesa del Persone Tour che unisce gli ultimi due album del rapper della Barona intrecciandoli con le hit con cui ha scritto parte della storia del rap italiano. L'appuntamento con il King del Rap è fissato per le 21 di ognuna delle sei date durante le quali sono attesi molti ospiti.

L'ordine delle canzoni in scaletta ai concerti di Marracash al Mediolanum Forum

Pensate a una canzone di Marra: sì, in scaletta c'è. Pensatene un'altra: c'è anche quella. Infinity Love, Crazy Love, Crudelia, Popolare, Badabum Cha Cha: impossibile farle tutte, ma le principali ci sono. Come raccolto da Fanpage.it, che ha interpellato personaggi della produzione, la scaletta dei concerti nei palazzetti sarà diversa rispetto a quella presentata finora dal rapper durante il tour estivo. Ecco di seguito quindi le possibili canzoni che Marracash canterà in queste sei date al Forum, non in ordine di uscita

Bodyparts – I Denti

Loro

Crudelia

Badabum Cha Cha

Popolare

Pagliaccio

Cosplayer

BRAVI A CADERE – I polmoni

Crazy Love

Nulla Accade

Business Class

Brivido

Gli Altri (Giorni Stupidi)

Laurea Ad Honorem

Dubbi

QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello

A Volte Esagero

MADAME – L'Anima

Quando Sarò Morto

SUPREME – L’ego

Io

SPORT – I muscoli

Senicar

Infinity Love

I possibili ospiti dei live di Marracash al Forum d'Assago

Le cinque date live di Marracash al Forum d'Assago saranno una festa, una celebrazione, un'incoronazione (l'ennesima per il rapper della Barona), ma soprattutto il giusto riconoscimento per un artista che non ha mai saputo arrendersi, nemmeno quando avrebbe voluto farlo. Per questo motivo, è scontato pensare che il tributo che Milano sta per riservare al suo re non possa che essere accompagnato da una folta schiera di amici e artisti che hanno percorso con lui la stessa strada.

Ecco allora che tra vecchia e nuova generazione, sul palco del Mediolanum Forum sono attesi personaggi del calibro di Guè, Sfera Ebbasta, Luchè, Ernia, J-Ax, Blanco e Salmo. Tra i nomi trapelati – ma non ufficialmente confermati – anche quello di Jake La Furia. I fan sperano nel miracolo: Marra, Jake e Guè ("tipo che siamo il meglio di sempre"), nuovamente insieme. Almeno per una volta ancora. Molti addetti ai lavori lo reputano fattibile, vedremo se accadrà.