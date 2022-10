La scaletta del concerto di 50 cent a Milano: l’ordine delle canzoni al Forum di Assago Questa sera, sabato 22 ottobre, al Forum di Assago di Milano ci sarà il concerto del rapper 50 Cent. A Milano i biglietti sono ormai sold out. Il concerto inizierà alle 21. Ecco la scaletta con tutti i brani dove ci sono successi come Candy Shop o ancora Ayo Technology o In da Club.

A cura di Ilaria Quattrone

Curtis James Jackson III, in arte 50 Cent, arriva questa sera, sabato 22 ottobre, al Forum di Assago di Milano. Il noto rapper, che ha toccato le vette con gli album Get Rich or Die Tryin' e The Massacre. Il primo ha venduto nove milioni di copie "solo" negli Stati Uniti tanto che gli è valso il titolo di quarto album hip hop più venduto di sempre.

L'artista arriva in Italia con due date: oltre a quella di oggi, si esibirà anche con Jesolo. A Milano i biglietti sono ormai sold out e i cancelli apriranno alle 20 e il concerto inizierà alle 21. Ovviamente non possono mancare brani come Candy Shop o ancora Ayo Technology o In da Club.

La scaletta del concerto di 50 Cent a Milano

C'è grande attesa per l'arrivo del rapper sul palco. In particolare per molti suoi testi diventati dei successi. Tutte le persone, adolescenti nei primi anni Duemila, ricorderanno Candy Shop o ancora in Da Club che non mancheranno nella scaletta. Di seguito gli altri brani: