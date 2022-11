La scaletta del concerto di Venditti e De Gregori a Milano: l’ordine delle canzoni Il 21 e 22 novembre 2022 al Teatro Arcimboldi di Milano ci sarà il concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Lo spettacolo inizierà alle 21. Ecco l’ordine delle canzoni in scaletta.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 21 e 22 novembre 2022 è in programma il concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Lo spettacolo sarà replicato anche il 5 e il 7 dicembre e infine il 23 gennaio 2023. Il concerto inizierà alle 21. I due grandi artisti si esibiranno nei loro più importanti successi: da Notte Prima degli Esami alla Leva Calcistica del '68, passando da "Generale" a "Santa Lucia".

Insieme ai due cantautori ci sarà una band composta dal batterista Alessandro Canini, il tastierista Danilo Cherni, il pianista Carlo Gaudiello, l'organista Primiano Di Biase, il bassista Fabio Pignatelli, il sassofonista Amedeo Bianchi, il chitarrista Paolo Giovenchi e Alessandro Valle al mandolino.

L'ordine delle canzoni al concerto di Venditti e De Gregori al Teatro Arcimboldi

I fan attendono con ansia questi due giorni di concerto e spettacolo di due grandi artisti come Antonello Venditti e Francesco De Gregori che stanno portando avanti questo tour in giro per l'Italia. Il Teatro Arcimboldi del capoluogo meneghino sarà incantato dai grandi classici come: Sotto il segno dei pesci, Che fantastica storia è la vita, Ci vorrebbe un amico, La donna cannone, Rimmel e tanti altri.

