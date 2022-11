La scaletta del concerto di Cesare Cremonini al Forum di Milano: l’ordine delle canzoni Grande attesa per il concerto di oggi, domenica 13 novembre, di Cesare Cremonini a Milano che inizierà alle 20.45: questa sarà la prima di quattro date al Mediolanum Forum d’Assago. Le altre saranno il 14, 16 e 17 novembre 2022.

A cura di Ilaria Quattrone

Quattro date che sono andate in pochissimo tempo sold-out: oggi, domenica 13 novembre, andrà in scena il primo concerto di Cesare Cremonini a Milano per il tour 2022 indoor. Le prossime esibizioni si terranno il 14, 16 e 17 novembre. Quattro appuntamenti da non perdere e che si svolgeranno tutti al Mediolanum Forum d'Assago.

Il concerto inizierà alle 20.45, ma i cancelli saranno aperti già alcune ore prima: tra i brani attesi "La nuova stella di Broadway", "Nessuno vuole essere Robin", "50 Special" e il duetto "Stella di mare".

L'ordine delle canzoni al concerto di Cesare Cremonini al Forum d'Assago per il tour 2022

Il cantautore bolognese farà sognare tutti i suoi fan sia con gli ultimi brani usciti che con pezzi storici della sua carriera. Non potranno mancare anche brani incisi con i Lunapop come per esempio 50 Special o Un giorno migliore.

Inoltre c'è grande attesa per il duetto "virtuale" Stella di Mare: il pezzo, scritto e interpretato dall'artista e cantautore Lucio Dalla, è stato riadattato da Cremonini e trasformato in un brano a due voci.

Di seguito quella che potrebbe essere la scaletta per le date milanesi che faranno cantare per quasi tre ore tutti i fan: