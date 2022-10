La scaletta del concerto dei Deep Purple a Milano: le canzoni al Forum del tour 2022 Questa sera al Forum di Assago di Milano si esibiranno i Deep Purple. Il concerto inizierà alle 21 e ad aprirlo ci saranno i i Jefferson Starship: da Highway Star e fino Smoke on the Water e Black Night, ecco tutti i brani previsti per oggi.

A cura di Ilaria Quattrone

Mancano poche ore al concerto dei Deep Purple che andrà in scena questa sera al Forum Assago di Milano. I fan sono in attesa di vedere sul palcol il cantante Ian Gillan, il batterista Ian Paice, il bassista Roger Glover, il chitarrista Simon McBride (che ha preso il posto di Steve Morse) e il tastierista Don Airey che ha sostituito Jon Lord, morto nel 2012.

Pionieri, insieme ai Black Sabbath e ai Led Zeppelin, dell'hard rock, i Deep Purple allieteranno il loro pubblico con grandi classici come Black night, Smoke On The Water, Higway Star e ancora Lazy. Il concerto inizierà alle 21 e ad aprirlo ci saranno i Jefferson Starship.

Come da scaletta, i Deep Purple entreranno proprio con uno dei loro grandi classici e cioè Hihway Star e concluderanno sempre con un altro classico, Black night.

La scaletta del concerto dei Deep Purple al Forum di Assago

Dopo l'esibizione dei Jefferson Starship, che inizierà intorno alle 19.30, sarà la volta dei Deep Purple.Ecco con quali brani, la storica band farà cantare i propri supporters.