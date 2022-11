La scaletta del concerto di Max Pezzali al Forum di Milano: l’ordine delle canzoni Da questa sera, lunedì 28 novembre 2022, ci sarà il concerto di Max Pezzali al Forum d’Assago di Milano. Ci saranno altre due date: quella del 29 e del 30 novembre. Il concerto inizierà alle 21. Ecco quale sarà la scaletta di queste tre giornate.

A cura di Ilaria Quattrone

A partire da questa sera, lunedì 28 novembre 2022, ci sarà il concerto di Max Pezzali al Forum d'Assago di Milano. L'artista si esibirà anche il 29 e 30 novembre per il suo Max30 Tour 2022/2023 nei palasport. Il concerto inizierà alle ore 21, ma i cancelli saranno aperti già dalle 19.30. Tra i brani più famosi che saranno cantati da Pezzali troviamo "Sei un mito", "Come mai", "Hanno ucciso l'uomo ragno" e "Gli anni".

L'ordine delle canzoni per il concerto di Max Pezzali al Forum d'Assago per il tour 2022

L'artista torna di nuovo a Milano. Dopo i due concerti di quest'estate – andati entrambi Sold Out – allo stadio San Siro, Max Pezzali sarà oggi sul palco del Forum d'Assago per poi tornarci per altri due magici appuntamenti. Tra i brani più attesi dai fan troviamo: "Una canzone d'amore", "Bella vera", "La Regola dell'amico". Di seguito la scaletta: