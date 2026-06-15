La scaletta del concerto di Achille Lauro allo stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni

Achille Lauro, questa sera, si esibirà allo stadio San Siro di Milano dove porterà il suo tour Comuni Immortali – Stadi 2026.

È tutto pronto per il concerto di Achille Lauro allo stadio San Siro di Milano, che si terrà oggi, lunedì 15 giugno 2026. Il concerto inizierà alle 20:30. Dopo lo show allo Stadio Olimpico di Roma, Lauro calcherà il grande palco del capoluogo meneghino. La meta, desiderata da tanti artisti, è infatti molto ambita e segna un successo molto importante nella vita del cantante.

Proprio ieri, Lauro ha scritto sui social: "Milano, sei stata casa dal primo giorno. Domani notte è per te". L'artista porterà il suo tour "Comuni Immortali – Stadi 2026" che sta registrando numeri incredibili in tutta Italia. Il cantante ha già annunciato che ci sarà un tour negli stadi anche nel 2027. Per ora, però, pensiamo a quello corrente che sta lasciando estasiati chiunque vada ad assistere.

Stasera i fan potranno cantare tutti i successi: da C'est La Vie, Perdutamente, Me ne frego e tanti altri. Potrebbero esserci ospiti, ma nessun nome è stato svelato. A Roma, per esempio, il palco è stato condiviso con Antonello Venditti. Chissà che anche Milano non veda artisti dello stesso calibro. In attesa di saperne di più, di seguito riproponiamo la scaletta prevista per il tour che, come spesso accade per questi eventi, potrebbe subire variazioni.

La scaletta del concerto di Achille Lauro allo stadio San Siro di Milano

Come abbiamo già anticipato, Lauro porterà sul palco milanese i suoi più importanti successi. Ecco quindi quale potrebbe essere la possibile scaletta: