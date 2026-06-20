La scaletta del concerto di Ligabue allo stadio San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni

Oggi, sabato 20 giugno, è tutto pronto per il concerto allo stadio San Siro di Milano di Luciano Ligabue. Ecco quale potrebbe essere la possibile scaletta.

Dopo il concerto inaugurale all'Arena Santa Giulia di Milano, Luciano Ligabue torna nel capoluogo meneghino con un altro spettacolo: il cantante sarà infatti allo stadio San Siro oggi, sabato 20 giugno. L'artista porterà tutti i suoi grandi successi: Balliamo sul Mondo, Piccola Stella Senza Cielo, Leggero. Elencarli tutti sarebbe impossibile considerata l'importante carriera del Liga.

Domani sarà l'ultima tappa della sua tournée. Il tour Certe Notti 2026 riprenderà poi a settembre e precisamente il 12 settembre a Jesolo. Stasera potrebbero essere previsti ospiti, ma al momento vige il massimo riserbo. Ovviamente l'obiettivo è stupire e sorprendere gli spettatori, che oggi potranno assistere al concerto a partire dalle 20:30. Considerato il caldo di oggi, consigliamo ovviamente di munirsi di tutto ciò che è necessario per evitare malori o colpi di sole o calore.

La scaletta del concerto di Ligabue allo stadio San Siro a Milano

Come scritto precedentemente, Ligabue porterà sul palco tantissimi suoi successi: Urlando contro il Cielo, Certe Notti, Una Vita da Mediano. La scaletta è vasta e ricca di brani memorabili. Ecco quindi l'elenco. Una precisazione: potrebbe subire variazioni.