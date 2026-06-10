La scaletta del concerto di Cesare Cremonini all’ippodromo Snai di Milano, l’ordine delle canzoni

Oggi, mercoledì 10 giugno, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano si esibirà Cesare Cremonini. Ecco la possibile scaletta di questa sera.

Mancano pochissime ore al concerto di Cesare Cremonini, che terrà questa sera alle 20:45 all'Ippodromo Snai La Maura di Milano. Il cantautore torna a Milano con uno spettacolo esplosivo, che ha già estasiato tutti gli spettatori del Circo Massimo a Roma dove si è esibito sabato 6 e domenica 7 giugno. Già a seguito del concerto a Roma, Cremonini ha rivelato che quelli di quest'anno "saranno gli ultimi concerti nei grandi spazi per un po', basta stadi e numeri e record e cose che non c'erano con la musica. La dimensione dei live la deve dettare la musica che crei e ho fatto un album salvifico, senza pensare a nient’altro. Sono l’artista più felice al mondo oggi, grazie a tutti. Vi amo". Intanto, prima di pensare al futuro, sarà possibile godersi lo spettacolo di questa sera dove Cremonini porterà i suoi più grandi successi come Latin Lover, Marmellata #25, Buon Viaggio (Share The Love).

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini all'Ippodromo Snai di Milano

Qual è sarà la scaletta esatta di questa sera? Impossibile saperlo. È certo che ci saranno i suoi più grandi successi. Riporteremo però quella già utilizzata da inizio tour specificando che però potrebbe subire alcune variazioni e cambiamenti. Non è escluso che possa esserci qualche ospite ad accompagnare l'artista nella sua perfomance. Intanto, in attesa dell'ora X, ecco quale potrebbe essere l'ordine delle canzoni:

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Latin Lover

Possibili scenari

Buon viaggio (Share The Love)

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

Tie Your Mother Down

50 Special

San Luca

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Dopo lo spettacolo milanese, Cremonini andrà a Imola e infine a Firenze dove il 17 giugno alla Visarno Arena chiuderà il tour.