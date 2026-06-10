La scaletta del concerto di Cesare Cremonini all’ippodromo Snai di Milano, l’ordine delle canzoni
Mancano pochissime ore al concerto di Cesare Cremonini, che terrà questa sera alle 20:45 all'Ippodromo Snai La Maura di Milano. Il cantautore torna a Milano con uno spettacolo esplosivo, che ha già estasiato tutti gli spettatori del Circo Massimo a Roma dove si è esibito sabato 6 e domenica 7 giugno. Già a seguito del concerto a Roma, Cremonini ha rivelato che quelli di quest'anno "saranno gli ultimi concerti nei grandi spazi per un po', basta stadi e numeri e record e cose che non c'erano con la musica. La dimensione dei live la deve dettare la musica che crei e ho fatto un album salvifico, senza pensare a nient’altro. Sono l’artista più felice al mondo oggi, grazie a tutti. Vi amo". Intanto, prima di pensare al futuro, sarà possibile godersi lo spettacolo di questa sera dove Cremonini porterà i suoi più grandi successi come Latin Lover, Marmellata #25, Buon Viaggio (Share The Love).
La scaletta del concerto di Cesare Cremonini all'Ippodromo Snai di Milano
Qual è sarà la scaletta esatta di questa sera? Impossibile saperlo. È certo che ci saranno i suoi più grandi successi. Riporteremo però quella già utilizzata da inizio tour specificando che però potrebbe subire alcune variazioni e cambiamenti. Non è escluso che possa esserci qualche ospite ad accompagnare l'artista nella sua perfomance. Intanto, in attesa dell'ora X, ecco quale potrebbe essere l'ordine delle canzoni:
- Alaska Baby
- Dicono di me
- PadreMadre
- Il comico (Sai che risate)
- La ragazza del futuro
- Ora che non ho più te
- La nuova stella di Broadway
- Latin Lover
- Possibili scenari
- Buon viaggio (Share The Love)
- Acrobati
- Vieni a vedere perché
- Le sei e ventisei
- Mondo
- Logico #1
- Grey Goose
- Aurore boreali
- Figlio di un re
- Tie Your Mother Down
- 50 Special
- San Luca
- Marmellata #25
- Poetica
- Nessuno vuole essere Robin
- Un giorno migliore
Dopo lo spettacolo milanese, Cremonini andrà a Imola e infine a Firenze dove il 17 giugno alla Visarno Arena chiuderà il tour.