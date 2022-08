La macchina chiusa dall’interno e il corpo trovato dopo ore al Mc Donald’s: come è morto Antonio Lai Si chiama Antonio Lai il 43enne trovato morto nella sua auto nel parcheggio del Mc Donald’s ad Appiano Gentile, in provincia di Como. I medici confermano che sia morto per un infarto.

A cura di Giorgia Venturini

È stato colpito da un infarto improvviso l'uomo di 43 anni trovato morto nella sua auto nel piazzale del Mc Donald’s ad Appiano Gentile, in provincia di Como. Nulla sono serviti i soccorsi arrivati poco dopo le sei del mattino di mercoledì 10 agosto: a chiamare il 112 sono stati i dipendenti del Mc Donald’s che si sono insospettiti di trovare ancora l'uomo in macchina.

L'uomo è stato colpito da un infarto

Dalle prime informazioni sembrerebbe infatti che l'uomo sia morto la sera prima. I medici parlano di un arresto cardiaco improvviso: nessun segno di violenza che lascia pensare e diverse cause del decesso. La macchina infatti è stata trovata chiusa dall'interno e con le chiavi sul cruscotto. I medici escludono anche l'ipotesi di overdose: nella macchina non sono state trovate siringhe o droghe. I carabinieri hanno anche controllato le telecamere della zona: esclusa anche l'ipotesi dell'aggressione o di una rapina avvenuta pochi secondi prima. Il 43enne è morto d'infarto mentre si trovava nella sua auto.

La vittima è Antonio Lai

Il decesso molto probabilmente è avvenuto la sera prima: alcuni testimoni hanno raccontato che pensavano che l'uomo dormisse. Così nessuno si è preoccupato per lui. Fino alla mattina del 10 agosto quando alle 6 quando i dipendenti del Mc Donald’s hanno chiamato i soccorsi. Subito si è cercato di risalire all'identità dell'uomo: si chiama Antonio Lai ed era residente a Tradate, paese in provincia di Varese. Lavorava come operaio tramite agenzia. La salma è stata consegnata alla famiglia. Sul corpo non sarà eseguita nessuna autopsia, quindi a breve si procederà con i funerali.