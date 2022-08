Uomo trovato morto dopo ore in un parcheggio del Mc Donald’s: “Pensavamo dormisse” Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata nel piazzale del Mc Donald’s ad Appiano Gentile, in provincia di Como.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragica scoperta in un parcheggio in via Salvo d'Acquisto ad Appiano Gentile, in provincia di Como. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata nel piazzale del Mc Donald’s. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni dipendenti che ha notato qualcosa di strano: i medici e i paramedici sono arrivati sul posto verso le 6 di oggi mercoledì 10 agosto. L'uomo però era già morto da ore.

L'uomo colpito da un malore la sera prima

Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza di Appiano Gentile. Oltre che ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Purtroppo disperati sono stati i tentativi di rianimare l'uomo, ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Si sta ora cercando di ricostruire quanto accaduto: dalle prime informazioni riportate anche su La Provincia di Como, sembrerebbe che il 43enne sia stato colpito da un malore mentre si trovava in macchina. Il decesso molto probabilmente è avvenuto la sera prima: alcuni testimoni hanno raccontato che pensavano che l'uomo dormisse. Così nessuno si è preoccupato per lui. Fino a stamattina quando alle 6 quando i dipendenti del Mc Donald’s hanno chiamato i soccorsi.

Nessuna aggressione e nessun segno di violenza

Ora la Procura potrà decidere di disporre l'autopsia così da spiegare con esattezza le cause della morte. Intanto i carabinieri della compagnia di Cantù stanno controllando le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona: non sembrerebbero esserci segni di violenza. Nessun è avvenuta nessun tipo di aggressione fuori dal Mc Donald’s. Grazia ai documenti dopo pochi minuti i militari sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo e a informare dell'accaduto i famigliari.