La famiglia resta intrappolata in un incendio: i carabinieri salvano una bimba di 4 anni I carabinieri hanno aiutato una famiglia a salvarsi dalle fiamme divampate in una palazzina di Busto Arsizio. Per fare prima hanno portato in braccio la figlia di appena 4 anni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il carabiniere che ha salvato una bimba dall’incendio a Busto Arsizio

Nella mattinata di oggi, sabato 20 maggio, è scoppiata un incendio all'interno di una palazzina di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La famiglia del secondo piano era rimasta intrappolata dalle fiamme, ma i carabinieri intervenuti sul posto non hanno esitato a entrare all'interno dell'abitazione e condurre le persone all'esterno, portando in braccio la figlia piccola di appena 4 anni.

L'incendio a Busto Arsizio

Erano da poco trascorse le 9,30 di oggi quando le fiamme sono divampate all'interno di una palazzina sita nel complesso condominiale nel quartiere Sant’Anna di Busto Arsizio. Probabilmente la causa dell'incendio è stata una candela accesa all'interno di un'abitazione. I residenti si sono accorti subito del fumo e hanno dato l'allarme.

Intanto, però, le fiamme hanno continuato ad estendersi e, mentre arrivavano i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, è giunta sul posto anche una volante dei carabinieri. Gli agenti si sono subito accorti che la famiglia del secondo piano aveva difficoltà a uscire dallo stabile e mettersi in salvo.

I carabinieri salvano una bimba di 4 anni

I carabinieri intervenuti sul posto non hanno così perso tempo e si sono gettati in mezzo alle fiamme per raggiungere il secondo piano dello stabile e aiutare la famiglia a uscire. Mentre i genitori seguivano gli agenti insieme alla figlia di 11 anni, la piccola di 4 anni era in difficoltà.

Gli agenti hanno quindi preso la piccola in braccio e l'hanno portata in salvo, all'esterno dell'edificio, dove c'erano tutti gli altri 16 evacuati. Per otto di loro è stato necessario anche il ricovero d'urgenza in ospedale per aver inalato il fumo prodotto dall'incendio, ma nessuno risulta in pericolo di vita.