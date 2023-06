Bimba di 3 anni esce di casa di notte e cammina scalza per strada: un passante la vede e chiama i carabinieri I carabinieri hanno soccorso una bimba di 3 anni che camminava da sola nella notte per le vie di Seveso, in Brianza: la piccola era scalza e aveva addosso solo una canottiera.

A cura di Giorgia Venturini

Dove i carabinieri della Compagnia di Seregno hanno trovato la piccola

Una bambina di tre anni era uscita di casa nel cuore della notte e aveva camminato per alcuni minuti da sola per le vie di Seveso, paese in provincia di Monza e Brianza. A notare la piccola è stato un residente della zona Altopiano verso le 4: ha così subito allertato i carabinieri della Compagnia di Seregno che si sono precipitati a soccorrere la piccola che è stata trovata scalza e con indosso solo una canottiera. I carabinieri l'hanno riportata a casa: ha aperto la porta la zia della minore che non si capacitava di come sua nipote potesse essere uscita di casa.

Un residente ha notato la piccola

Tutto è accaduto la scorsa notte attorno alle 4. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, un residente di Seveso nella notte ha chiamato la caserma spiegando di aver intravisto dalla propria abitazione una bambina piccola che camminava per strada da sola. Subito sul posto si sono precipitati i carabinieri che si sono messi sulle sue tracce: poco dopo i militari hanno trovato la piccola scalza e con indosso solo una canottiera. Camminava a bordo della strada. I militari hanno coperto la piccola e l'hanno rassicurata. Hanno poi iniziato a fare domande alla bimba chiedendo perché stava camminando da sola e dove fossero i suoi genitori.

Come ha fatto la piccola a uscite di casa da sola

Inizialmente spaesata, la bambina, di soli tre anni, ha poi parlato con i due carabinieri fornendo loro indicazioni utili per individuare l’abitazione della famiglia in una via poco distante da lì. I militari quando hanno citofonato alla casa si sono trovati davanti poi la zia della piccola incredula di quello che fosse accaduto: la donna ha spiegato che la madre della nipote era a Milano per trascorrere una serata quindi la bimba era rimasta con lei. Cosa sia successo dopo è ancora da chiarire: probabilmente però la piccola era riuscita ad aprire la porta di casa e si era così incamminata per le vie di Seveso dal sola e al buio. Fino a quando un residente fortunatamente si è accorta di lei.