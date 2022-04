Irma, incendio distrugge una cascina: famiglie nel panico in fuga con i bambini Un incendio ha distrutto una cascina appena fuori il centro abitato di Irma, nel Bresciano. In fuga e in preda al panico due famiglie, scappate con i bambini appena in tempo.

Momenti di panico nella serata di ieri, sabato 16 aprile, a Irma, nell'alta Valtrompia, dove un incendio ha distrutto una cascina appena fuori il centro abitato del Comune. Al suo interno c'erano due famiglie che si sono prontamente date alla fuga mettendo in salvo, giusto in tempo, i bambini. Fortunatamente, infatti, nessuno dei presenti ha necessitato di cure mediche e di trasporti in ospedale.

Secondo quanto ricostruito sinora dai vigili del fuoco, il rogo sarebbe divampato dalla canna fumaria per poi rapidamente propagarsi in tutta l'abitazione. L'intera struttura è stata avvolta dalle fiamme, domate solo successivamente dalle squadre dei pompieri. Intanto l'allarme era scattato e sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso a causa dell'alto numero di potenziali feriti. Come detto, l'intervento dei sanitari non è stato necessario. Dopo un check in loco, nessuno è stato trasferito al pronto soccorso. Nel frattempo i vigili del fuoco accorsi hanno organizzato le operazioni di spegnimento dell'incendio durate quasi tutta la notte. Le fiamme, riporta BresciaToday, sono divampate pochi minuti dopo le 2015: dalla canna fumaria avrebbero intaccato quasi immediatamente il tetto della cascina per poi estendersi al resto dell'abitazione.