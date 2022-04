Incendio devasta il monte San Quirico di Angera ma risparmia la chiesa del 1200, salva per miracolo Incendio devasta i boschi del colle di San Quirico ma risparmia la chiesa dedicata al Santo costruita nel 1200. Miracolo ad Angera.

Un incendio divampato oltre 48 ore fa ha devastato la vegetazione del monte San Quirico di Angera, comune della provincia di Varese. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco hanno gestito le fiamme che hanno continuato ad ardere anche dopo i massicci interventi dei canadair che hanno lanciato acqua dall'alto in ausilio delle operazioni sul campo. Il rogo, partito venerdì sera, è stato poi messo sotto controllo anche se, come riportato dal sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora, sono diversi i focolai che a causa del forte vento continuano ad accendersi.

In tutto questo inferno di fuoco, un piccolo miracolo. La chiesa dedicata a San Quirico, costruita nel 1200, è stata salvata dalle fiamme che non l'hanno nemmeno sfiorata. La struttura, situata in cima al colle omonimo a circa 400 metri d'altezza, è uscita del tutto incolume dall'incendio tra lo stupore generale dei vigili del fuoco e la gioia del primo e di tutti i cittadini. Come sottolineato da Molgora su Facebook, si tratta di una "notizia che ha dell’incredibile. Meraviglia, mentre tutta la collina intorno è un tizzone bruciato, la chiesa non è stata toccata dalle fiamme. È integra!". Tutto intorno, invece, non c'è altro che cenere e desolazione lasciati dalle fiamme che hanno bruciato tutto.

Anche in queste ore i vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere definitivamente l'emergenza. Come scritto ancora su Facebook dal sindaco di Angera, "dopo la ripartenza di focolai sparsi, anche consistenti, a causa del forte vento, sono stati spenti gli incendi ad est e sud. Al momento vigilano due squadre di volontari della Pro Civ, una squadra antincendio boschivo e una squadra dei Vigili del fuoco. La squadra con droni monitora con gli infrarossi eventuali nuovi focolai".