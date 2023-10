Investito da una moto mentre attraversa la strada a Milano: morto un uomo di 62 anni Sabato pomeriggio un uomo è stato investito da una moto in viale Jenner a Milano. Il 62enne è purtroppo deceduto oggi, lunedì 2 ottobre, all’ospedale Niguarda.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, è morto un uomo di 62 anni che è stato investito nel pomeriggio di sabato 30 settembre da una moto. L'incidente si è verificato in viale Jenner a Milano. La vittima era ricoverata all'ospedale Niguarda: purtroppo l'ematoma cerebrale che ha riportato, non gli ha lasciato scampo.

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la vittima si chiamava El Ghazouani Zeroual El Idrissi e aveva 62 anni. Sabato pomeriggio, intorno alle 17.30, si trovava nei pressi di piazzale Nigra: stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e dietro al filobus 90-91. Non si sarebbe quindi accorto dell'arriva della moto: il centauro, che si trovava in sella a una Harley Davidson, lo ha centrato in pieno.

Il motociclista, un uomo di 53 anni, se lo sarebbe quindi trovato davanti. Il 62enne è stato sbalzato ed è caduto battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che lo hanno intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda dove è poi morto.