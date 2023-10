Attraversa la strada e viene travolto da una moto: un uomo è in pericolo di vita Un uomo è stato investito da una moto mentre stava attraversando viale Jenner a Milano: si trova ora in coma in pericolo di vita in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente nel pomeriggio di ieri 30 settembre. Un uomo è stato investito da una moto mentre stava attraversando viale Jenner a Milano. Le sue condizioni risultano gravissime: si trova ora in ospedale in coma, è in pericolo di vita.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, i fatti sono avvenuti verso le 17.30 quando l'uomo è stato investito da una moto, una Harley Davidson. Subito la vittima è stata soccorso: in pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Qui l'uomo è in coma.

Meno gravi invece le condizioni del motociclista che è stato trasportato al Fatebenefratelli per accertamenti, ma non è in gravi condizioni. Ora gli agenti della polizia locale sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.