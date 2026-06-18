Investe e uccide le 21enni Giorgia Cagliani e Milena Maragon: chiesti due anni e 8 mesi per il conducente

Sono stati chiesti due anni e otto mesi per l’uomo di 34 anni che ha travolto e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon lo scorso settembre.

Milena Marangon e Giorgia Cagliani (foto da Instagram)

La pubblico ministero Chiara Stoppioni ha chiesto una condanna di due anni e otto mesi di reclusione per l'uomo di 34 anni, a processo per omicidio stradale, accusato di aver travolto e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ragazze di 21 anni, originarie di Paderno Dugnano (Milano), hanno perso la vita il 20 settembre 2025 mentre stavano camminando verso la festa di Brivio.

Il 34enne è a processo con rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare Gianluca Piantadosi. La sentenza dovrebbe arrivare l'8 luglio. Le famiglie sarebbero uscite le parti civili dal processo perché avrebbero ricevuto un risarcimento della compagnia di assicurazione.

Il 20 settembre 2025, l'uomo – stando a quanto ricostruito dagli inquirenti – sarebbe arrivato via per Airuno all'altezza del civico 17 alla guida di un carro attrezzi. Attorno alle 22:07 all'incrocio si è avvicinato al margine destro della carreggiata, ha investito un mezzo posteggiato e poi le due ragazze che si trovavano in compagnia di una terza amica. Solo quest'ultima è rimasta illesa. Sembrerebbe che l'auto procedesse a una velocità pari a circa 81,5 chilometri orari quando invece il limite è a 70. Non solo. L'uomo di origini polacche, che si trovava in Italia per la consegna di uno scooter e che avrebbe guidato tutto il giorno, non avrebbe regolato la velocità del mezzo in base alle caratteristiche e condizioni della strada.

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Il 34enne, dopo essere stato in carcere, è agli arresti domiciliari in una comunità della provincia di Milano. Per lui, è stato applicato il braccialetto elettronico. Subito dopo la morte delle due ragazze, aveva presentato le scuse alle famiglie.