Travolge e uccide due 21enni a Brivio con il furgone, 34enne a processo per duplice omicidio stradale

È stato disposto il giudizio immediato per Krzysztof Jan Lewandowski, accusato del duplice omicidio stradale di Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Il 34enne le ha travolte con il carro attrezzi lo scorso 20 settembre a Brivio (Lecco).

Milena Marangon e Giorgia Cagliani (foto da Instagram)

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco, Salvatore Catalano, ha disposto il giudizio immediato a carico di Krzysztof Jan Lewandowski accusato del duplice omicidio stradale di Giorgia Cagliani e Milena Marangon. Stando a quanto ricostruito, il 34enne polacco la sera dello scorso 20 settembre alla guida del carro attrezzi che ha investito e ucciso le due 21enni che stavano andando alla festa patronale di Brivio (in provincia di Lecco). Il processo dovrebbe aprirsi il prossimo febbraio, ma Lewandowski può ancora chiedere di essere giudicato con rito abbreviato, che gli porterebbe uno sconto di pena pari a un terzo.

Stando a quanto ricostruito, la sera del 20 settembre Cagliani, Marangon e una terza amica erano arrivate a Brivio per partecipare alla festa patronale. Dopo aver parcheggiato davanti a una palestra, le tre si erano incamminate in fila indiana, sul margina della strada, tra le altre vetture parcheggiate e la striscia bianca. All'improvviso, un carro attrezzi è arrivato da dietro e ha travolto le due ragazze, lasciando illesa la terza.

L'investimento si era verificato intorno alle 22 di sera ed era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. Lewandowski si trovava alla guida del mezzo pesante e ha dichiarato di non essersi accorto della presenza delle ragazze a lato strada a causa dei fanali di un'auto che arrivava in senso contrario. Tuttavia, dal video agli atti dell'inchiesta si vedrebbe il secondo veicolo transitare solo dopo che le ragazze erano state ormai investite.

Dai successivi accertamenti è emerso che Lewandowski stava viaggiando a 80 chilometri orari, in un punto dove il limite era di 70, ed è risultato positivo all'assunzione di cannabinoidi. Infine, il 34enne era in viaggio dalle 8 di mattina: era partito dalla Polonia e aveva guidato per quasi 14 ore, fermandosi brevemente solo per la cena.