Investite e uccise due ragazze di 21 anni a Lecco: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese

Insieme alle due ragazze c’era una terza amica coetanea, rimasta illesa. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Merate: il furgone che le ha travolte e uccise sul colpo sulla provinciale di Brivio (Lecco) avrebbe prima sbandato contro un’altra vettura. Arrestato il conducente.

Sono state travolte alle spalle mentre camminavano lungo il ciglio della provinciale a Brivio (Lecco) per raggiungere la festa di paese che è in corso in questi giorni.

Non hanno avuto scampo le due ragazze di 21 anni investite e uccise nella serata di ieri, sabato 20 settembre, da una vettura di passaggio che le ha investite e uccise sul colpo: il mezzo, un furgone guidato da un uomo di 34 anni, secondo quanto emerso al momento avrebbe prima sbandato, colpendo una macchina in sosta, e poi avrebbe preso in pieno le due amiche. Il conducente, dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico al volante, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Al momento si trova ancora in caserma.

Secondo quanto ricostruito al momento le ragazze, insieme a una terza amica 20enne, rimasta illesa, avevano appena parcheggiato nella zona della palestra, e si stavano recando insieme alla festa di paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Merate e la croce rossa di Olgiate con due ambulanze, l'automedica e l'elicottero di Areu: non c'è stato purtroppo però niente da fare per le due vittime. La provinciale è rimasta a lungo chiusa per i soccorsi.