milano
video suggerito
video suggerito

Chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le amiche di 21 anni travolte alle spalle e uccise da un furgone

Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone la sera di sabato 20 settembre a Brivio (Lecco). Le amiche stavano camminando a bordo carreggiata per raggiungere una festa di paese quando il mezzo le ha sorprese alle spalle.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Francesca Del Boca
222 CONDIVISIONI
Immagine

Camminavano vicine sulla strada provinciale verso la tradizionale festa di paese che ogni fine estate si tiene a Brivio, poco più di quattromila abitanti in provincia di Lecco. Qui Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21 anni, nella serata di ieri, sabato 20 settembre, sono state sorprese alle spalle da un furgone che le ha travolte in pieno e uccise sul colpo.

Insieme a loro c'era anche l'amica coetanea Chiara, rimasta illesa e ora sotto shock. Il conducente del mezzo, un 34enne di origini straniere, è stato arrestato dopo i primi test per alcol e droga e tutti gli esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre si trovava alla guida: al momento si trova ancora in caserma.

Su cause e dinamica dell'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). L'uomo al volante, secondo quanto emerso al momento, forse per evitare un veicolo che scendeva in direzione opposta e che aveva invaso la carreggiata a causa delle due file di mezzi incolonnati a lato strada, avrebbe cercato di evitare un altro mezzo prima di finire contro un'altra vettura parcheggiata e piombare infine sulle ragazze, vicino all'intersezione con un'altra strada.

Leggi anche
Investite e uccise due ragazze di 21 anni a Lecco: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese

Le giovani erano originarie della vicina Paderno d'Adda, mentre l'amica sopravvissuta nell'incidente è una coetanea residente a Robbiate, nella Brianza lecchese. Le tre avevano appena posteggiato l'auto nei pressi di una palestra, e si stavano recando a piedi all'affollatissima festa paesana di Brivio. "Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena, una tragedia che tocca la comunità di Paderno D’Adda e Brivio. In segno di rispetto e partecipazione ho quindi proclamato due giorni di lutto cittadino", si legge intanto in una nota del sindaco di Brivio, Federico Airoldi. "La processione prevista per le 15.30 è confermata e si svolgerà in modo silenzioso. Sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena".

Attualità
Cronaca
222 CONDIVISIONI
Immagine
Investite e uccise due ragazze di 21 anni a Lecco: andavano alla festa di paese
Chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le amiche di 21 anni travolte alle spalle e uccise da un furgone a Lecco
Il 34enne che guidava il furgone è stato arrestato
Una terza amica è rimasta illesa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views