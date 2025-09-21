Chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le amiche di 21 anni travolte alle spalle e uccise da un furgone

Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un furgone la sera di sabato 20 settembre a Brivio (Lecco). Le amiche stavano camminando a bordo carreggiata per raggiungere una festa di paese quando il mezzo le ha sorprese alle spalle.

Camminavano vicine sulla strada provinciale verso la tradizionale festa di paese che ogni fine estate si tiene a Brivio, poco più di quattromila abitanti in provincia di Lecco. Qui Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21 anni, nella serata di ieri, sabato 20 settembre, sono state sorprese alle spalle da un furgone che le ha travolte in pieno e uccise sul colpo.

Insieme a loro c'era anche l'amica coetanea Chiara, rimasta illesa e ora sotto shock. Il conducente del mezzo, un 34enne di origini straniere, è stato arrestato dopo i primi test per alcol e droga e tutti gli esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre si trovava alla guida: al momento si trova ancora in caserma.

Su cause e dinamica dell'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). L'uomo al volante, secondo quanto emerso al momento, forse per evitare un veicolo che scendeva in direzione opposta e che aveva invaso la carreggiata a causa delle due file di mezzi incolonnati a lato strada, avrebbe cercato di evitare un altro mezzo prima di finire contro un'altra vettura parcheggiata e piombare infine sulle ragazze, vicino all'intersezione con un'altra strada.

Le giovani erano originarie della vicina Paderno d'Adda, mentre l'amica sopravvissuta nell'incidente è una coetanea residente a Robbiate, nella Brianza lecchese. Le tre avevano appena posteggiato l'auto nei pressi di una palestra, e si stavano recando a piedi all'affollatissima festa paesana di Brivio. "Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena, una tragedia che tocca la comunità di Paderno D’Adda e Brivio. In segno di rispetto e partecipazione ho quindi proclamato due giorni di lutto cittadino", si legge intanto in una nota del sindaco di Brivio, Federico Airoldi. "La processione prevista per le 15.30 è confermata e si svolgerà in modo silenzioso. Sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena".