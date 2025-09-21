Chi erano Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le amiche di 21 anni travolte alle spalle e uccise da un furgone
Camminavano vicine sulla strada provinciale verso la tradizionale festa di paese che ogni fine estate si tiene a Brivio, poco più di quattromila abitanti in provincia di Lecco. Qui Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21 anni, nella serata di ieri, sabato 20 settembre, sono state sorprese alle spalle da un furgone che le ha travolte in pieno e uccise sul colpo.
Insieme a loro c'era anche l'amica coetanea Chiara, rimasta illesa e ora sotto shock. Il conducente del mezzo, un 34enne di origini straniere, è stato arrestato dopo i primi test per alcol e droga e tutti gli esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre si trovava alla guida: al momento si trova ancora in caserma.
Su cause e dinamica dell'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). L'uomo al volante, secondo quanto emerso al momento, forse per evitare un veicolo che scendeva in direzione opposta e che aveva invaso la carreggiata a causa delle due file di mezzi incolonnati a lato strada, avrebbe cercato di evitare un altro mezzo prima di finire contro un'altra vettura parcheggiata e piombare infine sulle ragazze, vicino all'intersezione con un'altra strada.
Le giovani erano originarie della vicina Paderno d'Adda, mentre l'amica sopravvissuta nell'incidente è una coetanea residente a Robbiate, nella Brianza lecchese. Le tre avevano appena posteggiato l'auto nei pressi di una palestra, e si stavano recando a piedi all'affollatissima festa paesana di Brivio. "Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena, una tragedia che tocca la comunità di Paderno D’Adda e Brivio. In segno di rispetto e partecipazione ho quindi proclamato due giorni di lutto cittadino", si legge intanto in una nota del sindaco di Brivio, Federico Airoldi. "La processione prevista per le 15.30 è confermata e si svolgerà in modo silenzioso. Sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena".