Milena Marangon e Giorgia Cagliani travolte da un furgone a Brivio, un video smentirebbe la versione dell’autista

Krzystof Jan Lewandowski è stato arrestato per il duplice omicidio di Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Il 35enne ha raccontato di aver travolto le ragazze a Brivio (Lecco) perché abbagliato dai fari di un altro mezzo. Un video, però, sembrerebbe smentire la sua versione.

Una telecamera avrebbe ripreso l'incidente che lo scorso sabato 20 settembre ha portato alla morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani a Brivio (in provincia di Lecco). Le due 21enni di Paderno d'Adda erano state travolte da un furgone mentre andavano a piedi verso la festa del paese e alla guida del mezzo c'era Krzystof Jan Lewandowski. Il 35enne polacco, arrestato per duplice omicidio, aveva raccontato al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco di aver sterzato all'improvviso perché accecato dai fari di un altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta. Le immagini che sono state allegate al fascicolo di inchiesta, però, mostrerebbero che il secondo veicolo è passato per quella strada solo dopo l'investimento.

Lewandowski ha raccontato la sua versione dei fatti durante l'udienza di convalida che si è tenuta ieri, martedì 23 settembre, davanti al gip Salvatore Catalano, il quale ha disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. Il 35enne ha raccontato che mentre percorreva via per Airuno a Brivio con il suo furgone sarebbe rimasto abbagliato dai fari di un mezzo che proveniva dalla direzione opposta. Accecato, avrebbe sterzato finendo per investire Marangon e Cagliani che stavano raggiungendo la festa del paese.

L'incidente, però, sarebbe stato filmato da una telecamera di sorveglianza e le immagini sono state analizzate dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi. Nel filmato, agli atti dell'inchiesta, si vedrebbe il secondo mezzo transitare per quella stessa via, ma solo dopo che ormai le ragazze erano state investite. Sulla dinamica verranno svolti ulteriori accertamenti, ma questo elemento sembrerebbe smentire la versione di Lewandowski.

Nuovi esami saranno eseguiti anche sul 35enne, in quanto si dovrà stabilire qual era il suo effettivo stato psicofisico al momento dell'incidente. Un primo esame, infatti, aveva rilevato un consumo di cannabis.