Ragazzo di 19 anni morto in un incidente a Milano, indagati i due conducenti per omicidio stradale

I conducenti del Suv e dell’utilitaria coinvolti nell’incidente del 16 novembre in viale Fulvio Testi a Milano sono indagati per omicidio stradale. Nell’incidente era morto un 19enne.

Sono indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale i due conducenti delle auto coinvolte nell'incidente di domenica 16 novembre in viale Fulvio Testi a Milano, che ha portato al decesso del 19enne Pietro Silva Orrego. Sono il 23enne che guidava il Mercedes Classe G preso a noleggio e il 32enne che si trovava al volante della Opel Corsa che si è schiantata contro il Suv a un incrocio semaforico. L'esatta dinamica è ancora al vaglio degli investigatori della polizia locale, mentre si attendono i risultati degli esami ematici sui due automobilisti: dai pre-test, infatti, il primo sarebbe emerso positivo al consumo di droghe e alcol e il secondo di droghe. La procuratrice Giancarla Serafini, intanto, ha disposto l'autopsia sul corpo del 19enne.

La pm nelle scorse ore ha ricevuto la prima informativa degli agenti che stanno conducendo le indagini. Stando a quanto ricostruito finora, pare che alla guida del Mercedes ci fosse proprio il 23enne che lo aveva preso a noleggio e che stesse percorrendo viale Fulvio Testi a velocità elevata. Arrivato a un incrocio semaforico, si è scontrato con una Opel Corsa guidata da un 32enne. Per capire quale dei due conducenti non abbia rispettato la precedenza, sono ancora in corso le analisi sulle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Dai pre-test, sarebbe emersa la positività del 32enne alle sostanze stupefacenti e del 23enne ad alcol e droghe. Entrambi sono stati sottoposti ad analisi più approfondite, come quelle ematiche, che dovranno accertare questi risultati. Sono in corso verifiche anche sul noleggio del Mercedes, in particolare se il 23enne lo poteva effettivamente guidare vista l'elevata potenza del Suv. È stato, invece, accertato che il 20enne inizialmente indicato come conducente del fuoristrada in realtà al momento dello schianto era fuori dal veicolo e che ha perso una scarpa nel tentativo di aiutare i tre amici rimasti incastrati tra le lamiere.