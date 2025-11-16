Incidente nella notte in viale Fulvio Testi a Milano: in fin di vita un ragazzo di 21 anni

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di oggi domenica 16 novembre in viale Fulvio Testi a Milano (Bicocca). In totale sono stati quattro i feriti.

Gravissimo incidente a Milano all'alba di oggi, domenica 16 novembre. Intorno alle 6.30 di questa mattina un ragazzo di 21 anni, alla guida di una Opel Corsa insieme a una 30enne e un 32enne, si è scontrato contro un'auto che trasportava due giovani passeggeri all'altezza della fermata della metro lilla M5 Bicocca tra via Smith e via Pulci, nei pressi di viale Fulvio Testi.

Il giovane si trova ora in fin di vita all'ospedale Niguarda, dove è stato portato in codice rosso dai sanitari del 118. Sono stati invece ricoverati in codice giallo al Policlinico e al Fatebenefratelli i passeggeri che viaggiavano con lui. Mentre la persona all'interno dell'altra vettura, 23 anni, si trova all'ospedale San Raffaele, dove ha fatto ingresso sempre in codice giallo (media gravità). Il giovane alla guida, fortunatamente, è riuscito a uscire dalla Mercedes classe G Brabus che, dopo essersi ribaltata a seguito del fortissimo impatto, ha preso fuoco. In tutto sono quindi quattro i feriti.

Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la polizia locale di Milano, accorsa immediatamente sul posto per tutti i rilievi del caso. Il conducente del Suv Mercedes, nel frattempo, è stato sottoposto all'alcoltest.