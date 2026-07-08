Condannato a tre e mezzo l’autista che travolse e uccise le 21enni Giorgia Cagliani e Milena Maragon

L’uomo investì e uccise le 21enni mentre camminavano dirette alla festa di paese. Il giudice alla fine ha deciso una pena più alta rispetto ai 2 anni e 8 mesi chiesti dalla pm Chiara Stoppioni, e ha disposto anche la sospensione della patente per una durata di 3 anni.

Milena Marangon e Giorgia Cagliani (foto da Instagram)

L'autista polacco di 35 anni, Krzysztof Lewandowski – accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti – che, la sera del 20 settembre 2025 investì con il suo furgone e uccise Giorgia Cagliani e Milena Maragon, è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere. La sentenza del giudice delle udienze preliminari, Gianluca Piantadosi, è stata emessa oggi, mercoledì 8 luglio, a conclusione del procedimento celebrato con rito abbreviato.

Come si apprende il giudice alla fine ha deciso una pena più alta rispetto ai 2 anni e 8 mesi chiesti dalla pm Chiara Stoppioni, e ha disposto anche la sospensione della patente per una durata di 3 anni. L'uomo si troverebbe ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in una comunità del Milanese.

Le due ragazze 21enni di Paderno d'Adda (Lecco) erano state travolte mentre stavano camminando verso la festa del paese a Brivio (Lecco). Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti Lewandowski sarebbe arrivato via per Airuno all'altezza del civico 17 alla guida di un carro attrezzi. Attorno alle 22:07 all'incrocio si è avvicinato al margine destro della carreggiata, ha prima investito un mezzo posteggiato e poi le due ragazze che si trovavano in compagnia di una terza amica. Solo quest'ultima è rimasta illesa.

Inoltre è emerso che l'auto procedesse a una velocità pari a circa 81,5 chilometri orari quando invece il limite è a 70. Non solo. L'uomo di origini polacche, che si trovava in Italia per la consegna di uno scooter e che avrebbe guidato tutto il giorno, non avrebbe regolato la velocità del mezzo in base alle caratteristiche e condizioni della strada.