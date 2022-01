Insulta la barista per i drink troppo cari, viene picchiato e muore: arrestato il presunto omicida Un 51enne di Saronno è stato arrestato per l’omicidio di Francesco Costa, 55enne aggredito a l’8 gennaio e deceduto due giorni dopo in ospedale. A scatenare la lite risultata fatale per il 55enne il costo giudicato eccessivo di alcuni drink.

A cura di Francesco Loiacono

Francesco Costa, la vittima (Foto: Facebook)

È morto per aver insultato una barista per i drink troppo cari. Ma adesso il presunto omicida di Francesco Costa, 55enne di Cesano Maderno deceduto lo scorso 10 gennaio all'ospedale di Legnano, nel Milanese, è stato arrestato e si trova nel carcere di Busto Arsizio, accusato di omicidio preterintenzionale.

La ricostruzione della vicenda

Sono state le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno, condotte in un clima omertoso per via dell'assoluta mancanza di collaborazione da parte di chi aveva assistito ai fatti, a ricostruire quanto avvenuto lo scorso sabato 8 gennaio proprio a Saronno. Costa e un amico si erano recati in un bar per consumare alcuni drink, ma avevano poi avuto da ridire per il prezzo degli stessi. Da lì era nata una discussione con la barista nel corso della quale i presenti si erano scambiati insulti e frasi offensive. La vittima e il suo amico si erano poi allontanati a piedi dal locale, ma vi avevano fatto ritorno poco dopo per recuperare l'auto parcheggiata lì vicino. È stato in quella circostanza che un congiunto della barista, un 51enne del posto, li aveva aggrediti entrambi. Costa, colpito dall'uomo, era caduto a terra riportando gravi lesioni alla nuca, che gli hanno causato un'emorragia che lo ha condotto pochi giorni dopo alla morte, nonostante un intervento chirurgico.

I carabinieri, in assenza di testimonianze dirette di coloro che avevano assistito alla scena, hanno dovuto lavorare con i video di sorveglianza e basarsi sulle contraddizioni di alcune delle persone sentite e sulla ricostruzione degli spostamenti di tutti i protagonisti della vicenda attraverso localizzazioni telefoniche e satellitari. Le indagini hanno alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio elementi tali da portare all’emissione del provvedimento d’arresto nei confronti del 51enne, che ora dovrà rispondere di omicidio preterintenzionale.