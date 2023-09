Influencer distrugge una statua antica per farsi un selfie, ma si rifiuta di risarcire Janis Danner, l’influencer tedesco che lo scorso luglio ha rotto una statua di Butti a Villa Alceo (Varese), ritiene di non aver alcuna prova del valore di quell’opera. Per questo motivo, non intende pagare il risarcimento che secondo Bruno Golferini, gestore della dimora, si aggira intorno ai 200mila euro.

A cura di Enrico Spaccini

Janis Danner e la statua danneggiata di Villa Alceo

Lo scorso luglio l'influencer tedesco Janis Danner aveva preso in affitto per un weekend Villa Alceo, dimora storica costruita dalla famiglia Canto a fine ‘800 a Viggiù, nel Varesotto, per festeggiare il compleanno della sua fidanzata insieme ad alcuni amici. Il gruppo, però, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza avvinghiarsi a Domina, statua frutto dell'ingegno dello scultore Enrico Butti, forse per scattarsi un selfie, facendola così cadere a terra e frantumandola.

Bruno Golferini, gestore della villa, ha subito sporto denuncia nei confronti degli ospiti ritenendo di aver subito un danno pari almeno a 200mila euro. Danner, invece, sostiene di non aver "visto alcun certificato del suo valore", ritenendo che "la legge in Germania risolverà tutto".

La questione risarcimento danni

Quel giorno i turisti tedeschi, sei ragazzi tra i 25 e i 30 anni che facevano parte di un gruppo più ampio che aveva preso in affitto Villa Alceo, hanno sostenuto davanti ai carabinieri arrivati sul posto di essere stati vittime di sequestro di persona. Questo perché, ha spiegato Golferini a Repubblica, "non volevo che si allontanassero senza aver risarcito il danno provocato".

Leggi anche Perde il controllo della sua auto e si schianta contro un muro: morto un 46enne

"Sono dispiaciuto che la statua si sia rotta", ha dichiarato Danner ad Ansa, "ma non sono mai stato consapevole di non aver pagato la statua. Semplicemente non ho visto alcun certificato del suo valore e penso che nessuno finora abbia visto un certificato".

Domina rimessa in piedi da Golferini

Valore che Golferini ha, invece, quantificato nella sua denuncia. Affermando la certa attribuzione all'artista Butti, Domina ha un valore che supera i 100mila euro, ai quali devono essere sommati i danni alla fontana e le ripercussioni a livello di immagine.

Insomma, è ancora lontana da una risoluzione questa vicenda. Intanto, però, Golferini nei giorni scorsi ha deciso di rimettere in piedi la statua abbattuta. Come ha spiegato al Corriere della Sera, ha impiegato "uno speciale materiale che consente di incollare le superfici di marmo del corpo di Domina", mentre per quanto riguarda il braccio, passaggio più difficile, sarà richiesto il supporto di un restauratore.