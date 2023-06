Incidente tra auto e camion sulla A4 tra Rho e la barriera Milano Ghisolfa: due morti Due persone sono morte in un incidente stradale nel Milanese, sull’autostrada A4 fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa: erano in auto insieme. Si contano altri tre feriti gravi.

Foto di repertorio

Due persone sono morte in un incidente stradale nel Milanese, sull'autostrada A4 fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa: erano in macchina insieme. Sono stati in totale quattro, fanno sapere dal 118, i veicoli coinvolti nel violento scontro: si tratta di due mezzi pesanti e di due automobili.

Si contano altri tre feriti gravi. Un'autista, una donna intorno ai 50 anni d'età, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza con traumi a testa, torace, addome e bacino. Un passeggero, un uomo di 55 anni, è stato portato in condizioni meno gravi all'ospedale di Legnano, mentre l'autista dell'altra macchina, una donna di 37 anni, è stata condotta all'ospedale San Carlo di Milano.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, tre ambulanze, i mezzi del vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Resta però ancora tutta da definire la dinamica dell'incidente.

Articolo in aggiornamento