Due incidenti in un’ora sull’autostrada A4: dieci chilometri di coda nei pressi del lago di Garda Due incidenti sull’autostrada A4, che sono avvenuti a un’ora di distanza l’uno dall’altro, hanno provocato dieci chilometri di coda.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

L'autostrada A4, all'altezza del lago di Garda, nella giornata di oggi giovedì 29 giugno è intasata a causa di due incidenti che sono avvenuti a un'ora di distanza l'uno dall'altro. Proprio a causa dei due scontri, si sono registrate lunghe code. Il traffico è bloccato proprio a causa delle operazioni di intervento che stanno impegnando le forze dell'ordine, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

I due incidenti avrebbero provocato dieci chilometri di coda

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 9.45 tra Desenzano del Garda e Brescia est. Il secondo tra Sirmione e Peschiera del Garda. In questo caso un'automobile si è ribaltata e ha colpito altri due mezzi. Sembrerebbe che gli incidenti abbiano provocato dieci chilometri di coda: i tratti intasati sono quelli tra San Martino della Battaglia e Broglie. Sono state registrate code anche in direzione Venezia e in particolare tra i caselli di Lonato e Peschiera del Garda.

Non è chiaro quanti siano i feriti e quali siano le loro condizioni

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici a bordo di due ambulanze. Non è ancora chiaro quanti siano i feriti e in che condizioni si trovino. Sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda così da poter accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche Bimbo di 7 anni travolto da un'automobile: stava attraversando sulle strisce pedonali

I vigili del fuoco hanno svolto tutte le operazioni per rimettere in sicurezza l'area.