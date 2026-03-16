Incidente sulla Rivoltana, morti la nonna Adele Villa e il papà Fabio Saladdino: ferite moglie e figlie

Si chiamavano Fabio Saladdino e Adele Villa ed erano genero e suocera: sono morti in un incidente stradale a Caravaggio (Bergamo). Con loro c’erano la moglie e le due figlie piccole di Saladdino.

L’incidente stradale sulla Rivoltana (Fonte: LaPresse)

Si chiamavano Fabio Saladdino e Adele Villa, l'uomo di 38 anni e la donna di 73 anni che sono morti in un terribile incidente stradale sulla strada provinciale 185 "Rivoltana" a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Erano a bordo di un'automobile che si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe C180. Le vittime avevano un legame di parentela: lui era il genero della 73enne ed era alla guida della Citroen C5, che dall'incidente ne è uscita completamente distrutta. A bordo, lato passeggero, c'era la moglie di Saladdino nonché figlia di Villa, Silvia Goretti, e sui sedili posteriori erano sedute la nonna e le nipotine, due bimbe di cinque e sei anni.

L'incidente è avvenuto alle 12.30 circa in direzione Mozzanica. Sono rimaste coinvolte ben quattro auto, ma ad avere la peggio è stato il veicolo di Saladdino. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la Mercedes – guidata da un uomo di 29 anni residente a Calvenzano – avrebbe effettuato un sorpasso e si sarebbe scontrato frontalmente con la Citroen C5. Villa e Saladdino sarebbero morti per le gravissime ferite riportate. Goretti è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Sull'automobile c'era anche il cane di famiglia Ebby, un Golden Retriver, che è stato trovato a vagare sulla Rivoltana rischiando essere investito. È stato trovato e recuperato in serata vicino alla cascina Montizzolo.

La famiglia era di Cernusco sul Naviglio, comune della provincia di Milano. Saladdino, nativo di Catania, aveva lavorato sia nella provincia di Bergamo che di Brescia. Per dieci anni, dal 2007 al 2017, ha lavorato in un negozio Prenatal: ha iniziato come addetto alle vendite ed è arrivato a diventare store manager. Dal 2017 al 2020 ha diretto un punto vendita di PittaRosso e dal 2020 ha iniziato a lavorare per Facile.it.