Si scontra con un’auto e un camion nel Bresciano e muore: la vittima è il dottor Eros Zanotti

Eros Zanotti è il medico di 65 anni che è morto sul colpo dopo un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì in Emilia Romagna.
A cura di Ilaria Quattrone
Si chiamava Eros Zanotti, l'uomo di 65 anni che è morto in un incidente stradale tra Cesena e Forlì. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, si trovava sulla sua automobile quando si è scontrato con un altro veicolo e un camion. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, è morto sul colpo. 

La dinamica dell'incidente stradale

Il 65enne era molto noto nelle comunità di Lonato del Garda e Montichiari. Ha infatti lavorato per oltre trent'anni all'ospedale di Montichiari. Nella giornata di giovedì 12 febbraio, intorno alle 19.30, si trovava con la sua automobile lungo l'autostrada A14 tra Cesena nord e Forlì. A un certo punto, si è verificato l'incidente a catena. Sono rimaste coinvolte due automobili e un camion. Tra le prime due, c'era la Opel Corsa di Zanotti che si è ribaltata in terza corsia.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti per liberare il corpo del medico dalle lamiere e mettere in sicurezza l'area. Dopo averlo recuperato, i pompieri lo hanno affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: ne hanno subito dichiarato il decesso perché è morto sul colpo. Due donne invece sono state trasferite in ospedale: non sono in pericolo di vita. Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale hanno svolto i rilievi per accertare le responsabilità.

Chi era Eros Zanotti

Nato ad Argenta, comune che si trova in provincia di Ferrara, dopo la laurea conseguita a Bologna, Zanotti si è trasferito nella provincia di Brescia lavorando proprio a Montichiari per gli Spedali Civili. Era specialista in geriatria e pneumologia. Nel giugno 2023 era andato in pensione, ma continuava a effettuare visite domiciliari. Lascia la moglie e la figlia, che vivevano entrambe con l'uomo nella frazione di Barcuzzi di Lonato del Garda.

Attualità
Cronaca
Lombardia
